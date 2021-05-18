WarnerMedia объединяется с Discovery

AT&T Inc. и Discovery Inc. договорились после длительных переговоров о слиянии своих медийных активов в новую публично торгуемую компанию. Таким образом, пребывание телекомовского гиганта AT&T на рынке развлечений продлилось менее трех лет.

AT&T и Discovery рассчитывают закрыть сделку к лету 2022 года. Новую компанию, которая пока еще не имеет названия, возглавит гендиректор Discovery Дэвид Заслав. Джейсон Килар сохранит пост исполнительного директора WarnerMedia (WM), но пока неизвестно, останется ли он в новой компании после получения разрешения регулятора на слияние и, если останется, то в каком качестве.

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Стоимость новой компании, по расчетам экономистов Financial Times, может составить 150 млрд долларов. Рыночная капитализация Discovery превышает 17 млрд долларов, а AT&T, получающего основную прибыль в телекоммуникационном секторе, приблизительно 240 миллиардов. Новой компании, по словам Заслава, перейдет долг WM в размере 55 млрд долларов. Дэвид Заслав рассказал, что сделка обсуждалась несколько месяцев. На контент предполагается потратить 20 млрд долларов, что превышает последний программный бюджет такого гиганта как Netflix Inc.

WarnerMedia принадлежат кабельные каналы HBO, CNN, TNT и TBS, а также теле- и киностудия Warner Bros. У Discovery свой стриминговый сервис Discovery+ и телеканалы Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Discovery Family, Science Channel, TLC и HGTV.

Согласно условиям слияния, сообщает Wall Street Journal, акционеры AT&T получат 71% акций новой компании, а оставшиеся 29% достанутся акционерам Discovery. Взамен AT&T получит 43 млрд долларов наличными деньгами и ценными бумагами.

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Суммарный долг AT&T на конец марта составлял 169 млрд долларов. По словам финансового директора компании Паскаля Десроча, сделка с Discovery позволит им выполнить задачу по сокращению долга в 2021 году раньше срока.

Слияние WarnerMedia и Discovery завершит скандальное приобретение WM, который AT&T купил приблизительно за 81 млрд долларов в 2018 году. Ему пришлось тогда судиться с Министерством юстиции США, возражавшим против этого приобретения на том основании, что оно навредит конкуренции на телерынке.

Слияние WM и Discovery завершит окончательный уход AT&T из медийного бизнеса. В этом году телекомовский гигант уже продал за 1,8 млрд долларов оставшийся пакет из 30% акций в телеканале DirecTV инвестиционному фону TPG. Напомним, AT&T купил DirecTV в 2015 г. за 49 млрд долларов.

Доступ к контенту Discovery позволит WarnerMedia на равных конкурировать с Netflix, Disney+ и другими стриминговыми платформами. После слияния компании будут играть очень большую роль в освещении спортивных событий особенно за пределами США. У Discovery давнее соглашение об освещении Олимпийских игр, он также агрессивно покупал в последнее время права на освещение крупнейших спортивных турниров и состязаний в Европе.

WarnerMedia обладает правами на освещение чемпионатов НБЛ. Недавно компания подписала семилетний контракт на освещение чемпионатов НХЛ.

Новой компании будет принадлежать одна из самых больших библиотек с приблизительно 200 тыс. часами программ. Она также станет обладательницей более чем на 100 популярных брендов, включая HBO Discovery Warner Bros. Ожидается, что ее выручка в 2023 г. составит порядка 52 млрд долларов.