X5 Retail Group проведет ребрендинг

Крупнейший по обороту российский ритейлер X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», Перекресток», «Карусель» и «Чижик», впервые за 15 лет сменит название, убрав из него слово Retail, сообщает Milknews. В компании объяснили решение отказаться от слова Retail в названии тем, что деятельность Х5 «выходит за пределы продовольственной розницы, охватывая различные цифровые сервисы на рынке еды и в смежных областях».

«X5 Retail Group анонсирует проведение ребрендинга. Новый логотип – X5 Group, отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды. Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает сегодня», — говорится в сообщении компании. Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B.

По итогам 2020 года X5 Retail Group получил выручку в размере 1,978 трлн руб, а доля рынка ритейлера выросла до 12,8% в 2020 г. по сравнению с 11,5% в 2019 году.