XVIII Международный фестиваль «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

“В прошлом году практически всю весну мы были вынуждены провести дома в изоляции, и это большая трагедия, ведь весна для каждого человека символизирует возрождение, а мы так и не смогли ее ощутить. Мы были лишены всего, что наполняет смыслом нашу жизнь: встреч, объятий, слушателей в зале, аплодисментов и эмоций зрителей. Поэтому фестиваль «Москва встречает друзей» 2021 года имеет большое значение для каждого из нас. Мы верим, что эта весна ознаменует возвращение к прежней жизни, а творчество участников фестиваля станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог пережить это время. Пусть фестиваль будет тем глотком воздуха, который поможет исцелить раны и горести, которые принес нам этот непростой год. Открывая новые таланты по всей России, мы вернем веру в то, что жизнь и творчество способны преодолеть любые трудности”, -- говорит Пётр Гулько, художественный руководитель Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова и художественный руководитель фестиваля.

Девиз XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 2021 года – «Жизнь отстоявшим». Мероприятие будет посвящено всем медикам, которые, несмотря ни на какие физические и эмоциональные трудности, работают на передовой борьбы с пандемией COVID-19.

Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья, других городов России посланники из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья представляют своё искусство. На XVIII фестиваль «Москва встречает друзей» подано рекордное количество заявок, более 1500. Из них более 500 талантливых детей из более, чем 100 регионов России и 37 стран мира отобраны для участия в офлайн и онлайн-концертах. Это солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, чтецы, оркестры и дирижеры.

Торжественное открытие фестиваля состоится 18 мая 2021 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В концерте открытия примет участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

В день открытия фестиваля Президент Фонда Владимир Спиваков вручит приз «Милосердие» сотрудникам НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» (Коммунарка).

Юные дарования выступят на следующих сценах столицы:

Светлановский зал Московского международного дома музыки

Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

Государственный музей А.С. Пушкина

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова

Музей русского импрессионизма

Галерея Нико

Зал на Дубининской

Детская музыкальная хоровая школа им. И.И.Радченко «Восход»

Римско-католический Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко».

В фойе концертных залов состоятся выставки с работами юных художников из России и зарубежных стран.

Учитывая продолжающуюся непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в рамках фестиваля будет проведена серия онлайн-концертов и мастер-классов, в которых примут участие юные таланты из отдаленных регионов РФ и зарубежных стран.

В дни фестиваля по сложившейся доброй традиции стипендиаты Фонда получат в дар музыкальные инструменты, а также аксессуары, столь необходимые молодым музыкантам.

XVIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» завершится торжественным концертом и выставкой в Московском театре «Мастерская П.Н. Фоменко» 01 июня 2021 года.

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Фестиваль создан и организован фондом Владимира Спивакова при участии Правительства Москвы и Департамента культуры г. Москвы, Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.

Неоценимый вклад в работу фестиваля вносят волонтеры из двух ведущих ВУЗов Москвы – РНИМУ им. Н. И. Пирогова и ГИТИС.

Работа фонда по организации фестиваля «Москва встречает друзей» в 2012 году отмечена Президентом РФ Владимиром Путиным Государственной премией РФ за гуманитарную деятельность, а в 2013 премией Правительства Москвы. «Фестиваль стал одним из значимых и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Такое плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверия и взаимопонимания между народами», - так отзывался президент РФ о фестивале.

География участников XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

Небольшие населенные пункты Московской, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Калининградской и Челябинской областей. Приволжский федеральный округ; Краснодарский, Пермский, Приморский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Крым, Татарстан и Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская республика и др.

Москва, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калуга, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новоалтайск, Новодвинск, Новомосковск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростовская область, Омск, Орел, Оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Салават, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Саров, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Тула, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Феодосия, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ясногорск, Махачкала, Черкесск, Усть-Лабинск и др.

Зарубежные страны:

Австрия, Аргентина, Армения, Бельгия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Испания, Польша, Португалия, Казахстан, Канада, Китай, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Румыния, Франция, Сербия, Сингапур, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Шотландия, Швеция, Эстония, Япония

О Международном благотворительном фонде Владимира Спивакова

Международный благотворительный фонд (МБФ) Владимира Спивакова создан в 1994 году с целью поддержки талантливых и малообеспеченных детей в различных областях искусства. За это время фонд стал крупнейшей благотворительной организацией, работающей в области культуры. Он оказал финансовую поддержку через выплату прямых стипендий тысячам юных талантов и предоставил возможность обучения в лучших музыкальных ВУЗах мира детям из регионов России и СНГ. Фонд организовал тысячи культурных акций и фестивалей на лучших концертных и выставочных площадках, предоставив возможность для выступления своим стипендиатам. Ежегодно на лучших сценах России выступают около двух тысяч юных талантов со всего мира. Фонд передал в дар более 800 музыкальных инструментов и оплатил более 130 сложнейших операций и последующую реабилитацию для стипендиатов фонда. Более 1000 детей прошли медицинское обследование, Фонд предоставляет постоянно медицинские страховки юным музыкантам, танцорам, художникам.

Уже несколько поколений звезд классической музыки XXI века с гордостью пишут о себе «стипендиат фонда Владимира Спивакова», а имя Фонда стало символом культуры и благотворительности в России.

Во время всемирной пандемии и карантина деятельность МБФ Владимира Спивакова не останавливалась. Был реализован онлайн-марафон "Вместе против беды", в котором приняли участие юные музыканты, стипендиаты фонда, учителя музыкальных школ и ВУЗов, профессора, ученые, общественные деятели, медики, артисты, представители культуры и искусства. Онлайн-марафон стал для участников мотивацией для совершенствования своей формы, для освоения современных технологий трансляции и передачи звука. Был успешно проведен XVII Международный фестиваль «Москва встречает друзей» (25 ноября 2020 года - 20 декабря 2020 года) с «живыми» и онлайн-концертами, а также мастер-классами.