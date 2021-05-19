26 мая на сцену московского театра «Школа современной пьесы» возвращается спектакль «Город»

«Город» - история о каждом человеке, которому хоть раз хотелось все бросить и начать жизнь заново. У героя постановки есть, казалось бы, все, чего можно только пожелать: красивая жена, хорошая работа, друзья. Нет только смысла… Одна сплошная потеря: своего места, пути. И тут появляется жгучее желание обогнать самого себя, оставить прошлую жизнь и уехать навсегда из давящего своей масштабностью мегаполиса.

Рассказывает режиссер спектакля Иосиф Райхельгауз: «Евгений Гришковец - очень важное и заметное явление в российском театре. Он автор множества драматургических сочинений, в том числе идущих в «Школе современной пьесы». Но убежден: «Город» - лучшая его пьеса, раскрывающая грандиозную тему: попытка уйти от самого себя. С этим сталкиваются люди всех возрастов и любого пола. Разбор собственных полетов: в чем удача, в чем нет, в чем полный провал. А если все воспринимается, как полный провал? Утверждаю: каждый человек достоин своей жизни. Каждый человек - Бог своей жизни. Не надо менять место действия — это бесполезно. Менять можно только самого себя».

Безусловной изюминкой постановки станет сценография художника Давида Боровского. Основные декорации здесь – три железные стремянки, расположенные между рядов, так что зритель чувствует свою вовлеченность в историю, словно присутствуя в каждом моменте жизни героев. Сценография создает ощущение стабильности и неустойчивости одновременно. Кажется, что жизнь уже устроена, но при этом не покидает ощущение шаткости и желания движения. Может, именно этого движения и не хватает главному герою, и поэтому он рвется сбежать, уехать, не важно зачем и не важно куда, важно откуда...

Спектакль даст зрителю возможность остановиться и подумать, порассуждать о своей жизни, о том, что действительно важно, о счастье быть собой, жить, верить.