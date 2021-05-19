Акции дня: бумаги «Ленты» и «Сургутнефтегаза» в топе у трейдеров

Бумаги ритейлера «Лента» и компании «Сургутнефтегаз» торговались лучше рынка в ходе дневных торгов на Мосбирже в среду, 19 мая. За сессию акции торговой сети подорожали на +2,14% до 238,7 рублей за бумагу, а у нефтяной -«обычка» на +0,67% до 36,6 рублей за акцию, а «префы» на +2,09% до 46,37 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам «Ленты возник на фоне новостей о покупке ритейлера Billa за 215 млн евро. Таким образом «Лента» получит 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения одобрения регулирующих органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Покупку бумаг «Сургутнефтегаза» подогрела рекомендация совета директоров компании выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 6,72 рубля на привилегированную акцию, и 70 копеек - на обыкновенную. Таким образом дивдоходность в первом случае составит более 14%, а во втором почти 2%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20 июля 2021 года, чтобы получить выплаты, необходимо купить акции не позднее 16 июля.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,44% до 3634,76 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,61% до 1548,94 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:28 мск составила 66,6 долларов за баррель (-3,07%). Российская валюта слабела – 73,72 рубля за доллар.