Bloomberg: США введут и тут же отменят санкции против Nord Stream 2 AG

Администрация президента США Джо Байдена введет, но затем немедленно откажется от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько своих источников.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена откажется от планов ввести санкции против от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига.

По данным портала Axios, который ссылается на свои источники, американский Госдеп в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», против которых законодатели потребовали ввести санкции ввести санкции.

Госдеп, по словам источников Axios, признаёт, что юридическое лицо, отвечающее за проект, Nord Stream 2 AG, и её генеральный директор занимаются санкционной деятельностью. Однако американское внешнеполитическое ведомство откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США.