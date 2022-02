Фондовый рынок США второй день подряд завершает торги в «минусе»

Американские фондовые индексы завершили торги 18 мая снижением, которое длится второй день подряд, сообщает «Интерфакс».

Накануне фондовый рынок США ушел «в минус» под давлением акций технологических компаний: Dow Jones опустился на 0,16%, S&P 500 - на 0,25%. Nasdaq потерял 0,38%.

Акции находятся две последние недели под давлением ускорения инфляции выше целевых 2%, отмечает CNBC. В случае сохранения данной тенденции в течение длительного периода, Федеральная резервная система (ФРС) США может принять жесткие меры в отношении денежно-кредитной политики. По мнению инвесторов, если это произойдет, то пострадают компании, которые выиграли от снижения процентных ставок.

«Хотя рынки ожидали существенного изменения данных из-за открытия экономики, степень неожиданности была огромной, что спровоцировало рыночную волатильность и падение рыночных индексов с рекордно высоких отметок», - рассказала главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Managemen Лиза Шалетт.

Она также отметила дисбаланс «спроса и предложения на рынке сырьевых и промышленных товаров и на рынке труда», вызванный скачком инфляции.

Накануне акции Home Depot Inc. потеряли 1%, несмотря на чистую прибыль в первом финансовом квартале в размере 85% по отношению к периоду годичной давности. Бумаги Amazon.com Inc. подешевели на 1,2% и в настоящее время, по сообщению Financial Times, интернет-ритейлер ведет переговоры о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer стоимостью $9 млрд.

Котировки акций Macy's Inc. подешевели на 0,3%, при этом сеть универмагов в первом квартале 2021 финансового года улучшила показатели и вернулась на прибыльный уровень. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 267,13 пункта (0,78%), достигнув отметки 34060,66 пункта. Standard & Poor's 500 снизился до 4127,83 пункта (-35,46 пункта), Nasdaq Composite – до 13303,64 (-75,41 пункта).