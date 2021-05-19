Главные события июня: куда сходить летним вечером

Главный хит сезона - мюзикл «Шахматы»

Театральная компания «Бродвей Москва» радует зрителей чудесными новостями: полюбившийся публике мюзикл «Шахматы» продлевает показы на все лето! Это отличный шанс увидеть монументальные трехуровневые декорации с оркестром на третьем этаже конструкции и услышать всемирно-известные хиты легендарной группы ABBA.

В центре сюжета мюзикла «Шахматы» история противостояния советского и американского гроссмейстеров - на кону лежит не только шахматная корона, но и судьбы игроков.

Вас ждут нешуточные страсти: верность и предательство, слава и одиночество, любовь и холодный расчет; большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход.

Цена билета: от 1 300 рублей

Билеты: http://chessmusical.ru/?utm_source=expert&utm_medium=article&utm_campaign=expert

В июне Москву накроет «ЖАРОЙ»

С 23 по 27 июня Москву ждёт громкое событие этого года – V международный фестиваль «ЖАРА», который впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и 50 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.

«ЖАРА» – любимое летнее событие не только фанатов, но и самих исполнителей популярной музыки. Если раньше за горячими эмоциями нужно было отправляться в Баку, на этот раз юбилей решено отмечать в «Лужниках» – с не менее мощной программой и ещё более масштабным подходом к организации.

В шоу примут участие: Тимати, Loboda, HammAli & Navai, Jony, Zivert и многие другие.

Цена билета: от 2 000 рублей

Билеты: https://zhara.tv/archives/category/festivals

Мюзиклы за столиками Театра МДМ

Мюзиклы за столиками – это отличная возможность провести жаркий летний вечер в прохладном фойе Театра МДМ в компании друзей или второй половинки. Зрители смотрят спектакли «Первое свидание» и «День влюбленных», уютно сидя за столиками импровизированного бара под сопровождение живой музыки, а действие разворачивается прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки.

Вас ждут зажигательные музыкальные хиты в исполнении лучших артистов российских мюзиклов, уморительные ситуации, в которых каждый узнает себя. Проведите невероятный романтический вечер в самом сердце столицы – в Театре МДМ.

Цена билета: от 1 500 рублей

Билеты: http://svidanie.show/?utm_source=expert&utm_medium=article&utm_campaign=expert

http://loveday.show/?utm_source=expert&utm_medium=article&utm_campaign=expert

Спектакль благотворительного фонда Константина Хабенского «ПОКОЛЕНИЕ МАУГЛИ»

Премьера 6 июня 2021 в Крокус Сити Холле!

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Источник: Предоставлено пресс-службой

Константин Хабенский перезапустил театральный проект «Поколение Маугли»

«Поколение Маугли» — масштабный театральный благотворительный проект под руководством Константина Хабенского — будет возобновлен в Москве в июне. Перезапуск проекта проходит совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show.

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В спектакле примут участие Полина Гагарина, Тимур Родригес и Константин Хабенский.

Константин Хабенский: «Мы попытались собрать новую версию спектакля «Поколение Маугли» — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. «Поколение Маугли» — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом».

«Поколение Маугли» — театральный проект, который с 2014 года реализуется под руководством Константина Хабенского. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. За время существования спектакля в нем были задействованы Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева, Тимур Родригес — но большинство ролей традиционно исполняют дети и подростки. В новой версии «Поколения Маугли» принимают участие 120 мальчиков и девочек.

«Поколение Маугли» — это яркая история, в которой Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей. В основе спектакля лежат вечные ценности: семья, дружба, чувство правды, сострадание и понимание того, как важно заботиться о тех, кто нуждается в помощи.

С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с опухолями мозга. Последний спектакль «Поколение Маугли» прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском Дворце. «Поколение Маугли» — лауреат Премии Станиславского в 2014 году, «Премии Рунета» в 2015, премии «Импульс добра» в 2016 и премии «Звезда Театрала» в 2017.

Продолжительность 2 часа с антрактом