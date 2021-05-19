Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Депутаты поддержали законопроект, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, по выходу России из Договора по открытому небу, передает ТАСС, ссылаясь на официальный сайт парламента.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, однако вступил в силу только спустя 10 лет, в 2002 г. Документ подписали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других стран Европы. Договор предоставлял право странам-членам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В ноябре прошлого года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из договора. Вслед за этим заявлением, 15 января 2021 г., в МИД России также заявили, что Россия не будет в одностороннем порядке придерживаться правил договора. Вскоре президент объявил о начале процедуры выхода России из соглашения.

По утверждению администрации США, Москва неоднократно нарушала правила документа из-за чего американская сторона была вынуждена принять решение о выходе из Договора по открытому небу. Кремль также неоднократно просил предоставить весомые доказательства данных обвинений, однако никаких конкретных материалов со стороны США направлено не было. Законопроект о денонсации данного документа был внесен Путиным 11 мая текущего года.



