Кремль не поддержал идею Медведева об обязательной вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «РИА Новости».

«В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса.

По его словам, в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер.

«Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – подчеркнул Медведев.

Он также подчеркнул, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы», – отметил зампред Совбеза РФ.

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