Курс доллара: эксперты оценили ближайшие перспективы рубля

Во вторник курс рубля немного подешевел к доллару и более солидно просел к евро на фоне активного укрепления единой валюты ЕС на мировом рынке.

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/forex-now.php

Стартовав утром с 73,81 к «американцу» и с 89,65 «европейцу», к вечеру «россиянин» чуть-чуть ослаб в паре с долларом и более существенно потерял в паре с евро. Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной сессии Мосбиржи курс доллара составлял 73,85 руб. (+4,5 коп.), а курс евро 90,09 руб. (+42,75 коп.). В результате наша валюта вчера по итогам сессии вышла в минус к бивалютной корзине.

Таким образом, курс рубля не смог воспользоваться позитивными внешними сигналами из-за осторожности глобальных игроков накануне встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике. Масло в огонь подлил при этом руководитель американского госдепа, пригрозивший нашей стране ответом в случае ущемления интересов США и их партнёров.

По словам Блинкена, Вашингтон предпочитает иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

«Но мы ясно даём понять – если Россия решит предпринять безрассудные или агрессивные действия в отношении наших интересов, интересов наших союзников и партнеров, то мы ответим», – предупредил Блинкен.

Кроме того, глава Госдепа обвинил Россию в том, что она выдвинула «незаконные морские претензии в арктическом регионе».

«Мы видели, как Россия выдвигала незаконные морские претензии, в частности, (осуществляла) регулирование иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», – сказал госсекретаря США, добавив, что Вашингтон призвал Москву представить свою схему регулирования судоходства в Международную морскую организацию на рассмотрение, однако пока этого не сделано.

Против курса рубля сыграла и нефть, цены на которую вечером во вторник перешли к снижению. При этом в первой половине дня нефть активно дорожала. Так, один баррель сорта Brent в моменте торговался выше 70 долл., что произошло впервые с середины марта. Однако ближе к вечеру трейдеры стали фиксировать прибыль, опасаясь изменений сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, что спровоцировало снижение котировок «чёрного золота».

Цены на нефть в онлайн режиме смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

В итоге рубль, который по всем прогнозам должен был вчера пойти в уверенный в рост, остался почти на тех же позициях, что и сутками ранее к рублю и более заметно подешевел к евро.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Ближайшие перспективы рубля

Несмотря на это, Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» верит, что до конца этой недели наша валюта в паре с долларом сумеет вплотную приблизиться к отметке в 73,00. Этому, по его мнению, будут способствовать слабость доллара, отсутствие фундаментальных угроз, стартовавший вчера налоговый период, а также предстоящие дивидендные выплаты.

«Кроме того, из-за закрытия границ, спрос на валюту сейчас низкий. В этой связи свои прогнозы по курсу рубля мы не меняем и ожидаем его в паре с долларом возле 73,00», – предположил эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что во вторник российская валюта отыгрывала движение евро и доллара на глобальных площадках, почти не реагируя на позитивные сигналы. Он напомнил, что во вторник поначалу рынки демонстрировали восходящую динамику, чуть позже они перешли к коррекции.

Между тем цены на нефть некоторое время продолжали расти, обновив двухмесячные вершины, но после открытия европейской сессии также просели. На этом фоне рубль увеличил потери.

Поддержку рисковым активам, как подчеркнул эксперт, оказали прозвучавшие в понедельник очередные заявления чиновников американского Федрезерва о сохранении ультрамягкой монетарной политики американского регулятора, невзирая на всплеск инфляции, который, по мнению регулятора США, является временным.

«Вероятно, разнонаправленная курсовая динамика, наблюдавшаяся почти всю вчерашнюю сессии, сохранится на краткосрочную перспективу», – заявил эксперт, предположив, что рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 73,60- 73,90, а в паре с евро в диапазоне 89,60-90,40.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» также не верит, что наша валюта уйдёт на этой неделе ниже отметки в 73,50. При этом он отметил, что общая ситуация для рубля сейчас вполне благоприятная. Среди факторов поддержки основным, по его мнению, является относительно спокойная политическая обстановка.

«Поэтому в ближайшие сессии рубль почти наверняка перейдёт к умеренному укреплению, но уйти ниже 73,50 паре доллар-рубль вряд ли получится», – резюмировал он.

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