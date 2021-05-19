Мальдивам грозит исчезновение с лица земли

Мальдивские острова медленно, но верно погружаются в воду. Один из самых роскошныхпляжных курортов в мире может исчезнуть с карт уже в конце текущего века, если, конечно, не предпринять срочных мер по их спасению. Причем, действовать необходимо немедленно, утверждает министр по вопросам окружающей среды, изменений климата и технологий островного государства Аминат Шона.

Эксперты Всемирного экономического форума подсчитали, что к 2050 году 80% жителей Земли будут чувствовать на себе изменения климата. В наиболее опасном положении оказались жители ряда островов и низко расположенных прибрежных территорий, которые в результате таяния ледников и льдов в Арктике и Антарктиде и повышения уровня воды в мировом океане могут в прямом смысле этого слова исчезнуть с лица Земли, то есть уйти под воду.

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Мальдивам, например, осталось «жить» несколько десятилетий, до конца XXI века. Если ничего не предпринять, заявила Аминат Шона в передаче CNBC Tuesday, то Мальдивов в 2100 году уже не будет несмотря на то, что название архипелага в приблизительном переводе с местного языка означает «высокие острова».

«Мы не выживем,- сказала она.- Изменения климата это реальность. Мы – самая уязвимая страна на планете. Мы и наши острова остались один на один с морем».

Ученые прогнозируют, что уровень мирового океана к 2100 году поднимется на 1,1 метр. Если эти прогнозы сбудутся, то архипелаг, состоящий из более чем тысячи островов и расположенный между Африкой и Индией, окажется в числе наиболее пострадавших.

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Сейчас 80% из 1190 островов Мальдивского архипелага возвышаются над водой всего лишь на один метр. Именно эти острова первыми уйдут под воду.

Ситуация крайне тяжелая уже сейчас. На 90% островов архипелага, по словам Шауны, серьезные подтопления, эрозия береговой линии составляет 97%.

«Наш доход, наша пища и наше выживание зависят от того, как мы будем реагировать на все наши уязвимости сегодня,- заявила Аминат Шона.- Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры – все это зависит от того, что мы будет делать сейчас, сегодня».

На Мальдивах хорошо понимают опасность, угрожающую архипелагу, и уже разработали несколько программ действий по минимизации воздействия климатических изменений. Страна, объясняет министр Шона, хочет стать лидером в уменьшении выбросов в атмосферу парниковых газов.

«Мы хотим возглавить такие усилия и сказать, что если Мальдивы смогли сделать это, то это может сделать и весь остальной мир»,- объясняет она.

В прошлом году Мальдивы обнародовали уточненные задачи борьбы с изменениями климата. Мальдивцы хотят уменьшить вредные выбросы на 26% по отношению к уровню 1990 года и полностью избавиться от выбросов двуокиси углерода к 2030 году. Однако для того, чтобы выполнить поставленные задачи, необходимо международное сотрудничество, уверена Аминат Шона.

«Необходимо, чтобы каждый человек на Земле лично боролся с изменениями климата,- объяснила она,- и чтобы это же делало каждое правительство в сфере политики. Сейчас необходимо ставить самые высокие цели, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем остальным маленьким островам».