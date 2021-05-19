Манижа вышла в финал конкурса Евровидение

Российская певица Манижа прошла в финал конкурса Евровидение-2021. За выход в финал боролись представители 16 исполнителей из разных стран. Манижа представила Россию с песней Russian Woman.

Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая в Роттердаме. Финал песенного конкурса состоится 22 мая.

Ранее Манижа победила в зрительском голосовании на «Первом канале», которое определило участника от России на конкурсе Евровидение.

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