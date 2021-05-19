Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от коронавируса

Дмитрий Медведев – заместитель председателя Совета безопасности РФ – допустил введение в нашей стране обязательной вакцинации от коронавируса.

По его словам, в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, передаёт РИА Новости.

«Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – подчеркнул Медведев.

Он также подчеркнул, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы», – отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 920. Этот показатель стал минимальным, начиная с 6 мая текущего года. Всего нарастающим итогом общее число заболевших увеличилось до 4 965 676 (+0,16%).

За последние 24 часа были выписаны из российских больниц 9 561 пациентов. Всего успешно перебороли заболевание и выздоровели 4 581 787 человек. Доля выписанных пациентов возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся.

Продолжают лечение и остаются под наблюдением врачей 266 924 человека. Скончались за истекшие сутки 390 пациентов, днем ранее печальная статистика выросла на 364 летальных случая. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность возросла до уровня 2,36%.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. Число новых случаев в столице возросло за сутки на 2 096, что является минимумом с 4 мая. В общей сложности в столице COVID был подтвержден у 1 145 196 человек. В пятерку антирейтинга вошли Санкт-Петербург (+784), Московская область (+697), Ростовская область (+198) и Воронежская область (+148).

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