В правительстве Меркель снова скандал из-за плагиата

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи правительства Германии Франциска Гиффай подала в отставку из-за обвинений в плагиате части своей докторской диссертации, сообщает Bloomberg. Прошение об отставке должен утвердить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Берлинский Свободный университет в настоящий момент проводит проверку научной работы.

Политик заявила в среду, что планирует остаться ведущим кандидатом от социал-демократов на выборах мэра Берлина и сосредоточится на своей предвыборной кампании.

«Я по-прежнему заявляю, что выполняла свою работу в соответствии с моими знаниями и убеждениями», - написала Гиффай. «Я приняла последствия этого продолжающегося и напряженного процесса».

В августе 2019 года Гиффай пообещала уйти в отставку в случае аннулирования ее кандидатской степени. Однако Сободный университет не стал отзывать ученую степень министра, ограничившись предупреждением. Это решение было подвергнуто ожесточенной критике, после чего университет пообещал пересмотреть его.

В ноябре 2020 года Гиффай была вынуждена отказаться от научной степени. Тогда же она заявляла, что писала диссертацию "честно и добросовестно" и полагается на заключение Свободного университета, согласно которому аннулирование ее ученой степени было бы "несоразмерным" погрешностям, допущенным в ее работе.

Следует отметить, что в Германии уже не первый политик оказался в центре скандала из-за обвинений в плагиате. Самый известный в этом списке - член Христианско-социального союза Карл-Теодор цу Гуттенберг, на момент выявления плагиата в 2011 году являвшийся министром обороны страны.

В 2015 году другого министра обороны ФРГ - Урсулу фон дер Ляйен - также обвинили в плагиате. В ее диссертации по медицине 1991 года обнаружили заимствования. Несмотря на скандал, фон дер Ляйен сохранила ученую степень. Позже Стэнфордский университет предъявил к ней претензии из-за использования названия вуза в резюме, хотя она посещала его в качестве вольного слушателя. И на сей раз политик отделалась испугом.

В преддверии национальных и местных выборов в Берлине, которые состоятся 26 сентября, согласно опросу Insa, СДПГ поддерживают 20% столичных избирателей, за зелеными - 25%. В общенациональном масштабе социал-демократы занимают третье место после консервативного блока Меркель и "зеленых".