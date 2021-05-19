«Это нехорошо»: Меркель рассказала, что не может производить Европа

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность тем, что Европа не может производить полупроводники и аккумуляторные батареи, необходимые для конкуренции в производстве автомобилей, а также в разработке интеллектуальных устройств. Об этом сообщает Reuters.

Меркель заявила на саммите, посвященном будущему инноваций в Германии, что Европа рискует отстать в таких областях, как квантовые вычисления, микросхемы и аккумуляторы, которые необходимы для растущего рынка электромобилей.

«Если такой большой блок, как ЕС, не в состоянии создавать чипы, меня это не устраивает», - сказала она. «Это нехорошо, если вы автомобильная нация и не можете производить основной компонент».

Глобальная нехватка микросхем сильно ударила по автопроизводителям. В то же время резко вырос спрос на микросхемы со стороны производителей бытовой электроники, выпускающих устройства премиум-класса, спрос на которые вырос из-за пандемии.

Автопроизводители используют микросхемы во всем, от компьютерного управления двигателями до систем помощи водителю.

Меркель отметила, что Европа становится очень зависимой от поставок этой продукции из других регионов, особенно из Азии.

При этом, по ее словам, нет нербходимости создавать собственное производство полупроводников в Европе, решать проблему дефицита компонентов следует с помощью более жестких контрактов.

«Нам нужно обсуждать на глобальном уровне, надежность связей, иначе мы получим высокие затраты, разрабатывая что-то по три раза», - сказала она.

Ранее Европейский Союз создал новый альянс для поддержки местного производства и разработки полупроводников, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, а американский президент Джо Байден предложил 50 миллиардов долларов для увеличения производства полупроводников в США.