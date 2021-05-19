Минпромторг не видит угрозы в слияниях ритейла

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что сделки по продаже продуктовых сетей не представляют угрозы для конкуренции на российском рынке, сообщает РБК. По словам министра, совокупная доля десяти крупнейших торговых сетей в России сейчас составляет около четверти розничного продовольственного рынка, что существенно меньше, чем в ряде других стран. Так, например, в Германии этот показатель составляет 71%, в Великобритании — 60%, в Польше — 49%, в США — 46%.

«Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится. Но, разумеется, по законодательству все сделки нашего крупного ритейла должны будут еще пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе», – сказал Мантуров.

Сегодня, 19 мая, сообщалось, ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, объявил на своем официальном сайте о покупке сети супермаркетов Billa компании «Билла Россия». Стоимость сделки составит 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая), говорится в сообщении покупателя. После завершения всех процедур «Севергрупп» становится владельцем 161 супермаркета Billa в Москве и Московской области общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., а также распределительного центра, который находится в подмосковном поселке Быково.

Завершение сделки запланировано на лето текущего года, сразу после согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ. После интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России.

В «Ленте» ожидают, что после сделки доля супермаркетов компании на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит 3%, а приобретение супермаркетов Billa «даст ритейлеру доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей», в том числе в центре Москвы.

Вчера, 18 мая, сообщалось, что ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси». Цена сделки составляет 92,4 млрд руб. и основана на текущей стоимости бизнеса. Предположительно все формальности будут согласованы до 31 августа. На эту же дату запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС. В случае каких-либо разногласий срок могут продлить до 30 сентября.

«"Магнит" объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России», - говорится в официальном сообщении на сайте сети «Магнит». Уточняется, что покупка будет осуществляться через основное операционное дочернее общество сети – АО «Тандер», при этом цена сделки не является окончательной и может быть скорректирована на основании изменений чистого долга и чистого оборотного капитала на дату закрытия сделки.

Большинство магазинов сети «Дикси» расположены в Москве и Московсккой области. В регионе работает 1329 торговых точек, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 458. Остальные находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В общей сложности «Магнит» приобретает 854 тыс. кв. м. торговых площадей и пять распределительных центров.