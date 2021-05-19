Нефть дешевеет на возможном увеличении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть утром, 19 мая, продолжают показывать отрицательную динамику, которая обозначилась накануне на оценке возможного роста поставок этого сырья из Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 по московскому времени цена фьючерсов с поставками в июле на североморскую нефтяную смесь марки Brent минутами дешевела на 1,18%, до $67,9, июльских фьючерсов на WTI понизились на 1,24%, до $64,69 за баррель, июньские фьючерсы на WTI потеряли в стоимости 1,16%, до $64,73 за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать новости о возможном увеличении поставок нефти из Ирана, если его переговоры с США окажутся успешными. В случае падения цены на нефть 1,5% мировых поставок сырья будет продано менее чем за полгода, считают аналитики CBA. По их мнению, любое увеличение поставок из Ирана, скорее всего, будет постепенным.

Участники рынка также обратили внимание на увеличение запасов нефти в США на 0,6 миллиона баррелей, согласно данным Американского института нефти (API). Сегодня вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране. Эксперты прогнозируют увеличение запасов сырья на 1,6 миллиона баррелей.

