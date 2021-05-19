Новые российские атомные технологии пришли в Китай

Сегодня, 19 мая 2021 года, в Китае, на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу», состоялась торжественная церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков, спроектированных в России. Участие в ней, передает агентство «Прайм», приняли президенты двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин. Встреча глав государств стала первой в этом году, правда, прошла она в формате видеоконференции.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал запуск строительства четырех блоков результатом сотрудничества в области высоких технологий и научных инноваций между двумя странами, который будет содействовать повышению уровня двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Сейчас Китай строит нескольких энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. В стране уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Строительство новых блоков двух АЭС — большой шаг для России, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Прежде всего, это экспорт ноу-хау, наукоёмких технологий и оборудования мирового уровня. Росатом будет проектировать ядерный остров атомной станции «Сюйдапу», поставлять основное оборудование для четырех блоков АЭС — по два для «Сюйдапу» и станции «Тяньвань».

Это уже само по себе важное проявление несырьевого экспорта, отмечает эксперт. Но значение сотрудничества выходит далеко за пределы конкретных проектов. Речь идёт о расширении интеллектуально-технической кооперации с одной из ведущих мировых держав, о взаимодействии в важнейшей для стран энергетической сфере. В значительной степени это могло бы стать проявлением «мягкой силы», упрочением позиций России на азиатском рынке.

Важно, кроме того, видеть и возможность масштабирования подобных проектов, говорит Гойхман. Поднебесная взяла курс на декарбонизацию — постепенное, но неуклонное снижение использования углеводородов. При этом потребности в энергообеспечении у «мастерской мира» гигантские, поэтому Пекин будет и дальше активно развивать атомную энергетику. В ближайшие годы Россия, по оценкам специалистов, может получить от Китая заказы еще на десять энергоблоков — главное, создать прецедент хорошо работающего проекта, потому что в КНР есть некоторый крен в сторону применения западных технологий в атомной энергетике.

Предпочтение, отданное российским поставщикам, вызвано во многом стремлением диверсифицировать сотрудничество в атомной сфере, полагает Гойхман. Если результат окажется удачным, Росатом может претендовать на строительство АЭС в густонаселённом промышленном районе на юге страны, в районе дельты реки Янцзы. Сегодня в этом регионе для выработки энергии широко используется уголь, а именно от него Китай намерен уходить в ближайшие годы.

Более того: Поднебесная, как явный лидер среди азиатских стран, формирует среди них «моду» на производственные решения, отмечает эксперт. И успех проекта может означать востребованность российских технологий и проектных решений в огромном регионе мира с растущей экономикой, высокой плотностью населения и громадным внутренним спросом на энергию.

Президент России Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Торжественное мероприятие по запуску сооружения новых энергоблоков на АЭС «Сюйдапу» и Тяньванской АЭС — это фактически очередной этап в многолетнем российско-китайском энергетическом сотрудничестве, которое насчитывает более чем 10-летнюю историю, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Для России китайский рынок перспективен с точки зрения экспорта новейших образцов атомного оборудования. Китаю же необходимы проекты, последовательная реализация которых позволит реализовать постепенный отказ от использования угля в промышленности, декларированной в 14-м пятилетнем плане развития экономики.

Развитие атомного сотрудничества РФ и Китая является, пожалуй, вторым по значимости после нефтегазовых проектов, считает Жарский. Причем путь к «мирному атому» для Китая — наиболее приемлемый сценарий, хотя другие развитые страны региона — Южная Корея, Япония — напротив, сокращают такие программы в пользу альтернативных генераций и возобновляемых источников энергии. Однако для Китая с его динамично растущей экономикой и относительно невысоким уровнем доходов населения именно развитие атомных программ представляется наиболее экономически целесообразным.

На текущем этапе предполагается активное развитие двух ключевых китайских АЭС — Тяньванской и «Сюйдапу». Эти объекты в будущем получат статус крупномасштабной интегрированной энергетической базы Китая, уверен Жарский. Участие России в их строительстве фактически с первых энергоблоков свидетельствует о причастности Росатома к созданию опорных объектов новейшей энергетики Поднебесной. Кстати, расположение АЭС «Сюдайпу» вблизи дальневосточных границ России дает дополнительный импульс развитию местной экономики, которая в последние годы из-за прекращения активной фазы добычи угля была в затяжной депрессии. С точки зрения экономики дальневосточного региона РФ это также позитивный сдвиг.