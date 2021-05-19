Памфилова объявила об успешном тестировании системы онлайн-голосования

Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев, сообщила 19 мая глава ЦИК Элла Памфилова. Чиновница уточнила, что тестовое голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru в период с 08:00 по московскому времени 12 мая до 20:00 по московскому времени 14 мая. В фокус-группу вошли 1,2 млн граждан из всех регионов России, которые приняли участие в тестировании на добровольной основе.

«Система отработала за это время свыше 5 млн транзакций. Это действительно по масштабу беспрецедентная тренировка была», - заявила чиновница. Она также уточнила, что на подведение итогов голосования после сборки ключей потребовалось менее пяти минут.

Памфилова добавила, что все тестовые протоколы «без сбоев были переданы на программно-технический комплекс ДЭГ и ГАС Выборы», после данной процедуры, протоколы были рассортированы по организующим выборы комиссиям. Глава ЦИК особо отметила, что без сбоев отработали и федеральная, и московская платформы, однако сказать, что все прошло «идеально» нельзя.

«Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который в ближайшее время станет, как мы надеемся, магистральным для организации ДЭГ на всей территории страны», - резюмировала Памфилова.

Она напомнила, что принять участие в электронном голосовании на выборах в сентябре 2021 года изъявили желание 10 субъектов - Москва, Нижегородская, Курская, Ярославская, Республика Северная Осетия, Воронежская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области и город Севастополь. Все заявки находятся на рассмотрении, подчеркнула чиновница.