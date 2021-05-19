Прогноз погоды: синоптики рассказали о неожиданном начале лета

Вот уже совсем скоро начнётся лето, такое долгожданное, желанное, с отпуском, солнцем, морем, речкой, дачей и стабильным теплом. Но так ли всё будет, как нам мечтается или синоптики опять «напрогнозировали» нам всяких катаклизмов?

Согласно последним данным метеорологов, начало лето будет неожиданным. Но что нас ждёт? Шквалистый ветер и ураганы? Дожди и грозы? А может небывалая жара? Понятно, что предсказание погоды на длительный срок – дело неблагодарное и сбываемость таких прогнозов крайне низка. Синоптики же продолжают выдавать свои предположения и нам ничего не остается, как в очередной раз им верить. Других метеорологов у нас для вас всё равно нет.

Прогноз погоды на июнь в Москве

Июнь в Москве начнётся с похолодания, которое накроет столицу уже в последние майские дни. При этом температурный скачок будет малоприятный – из 30-градусной жары столбики термометров рухнут до плюс 10-18.

1-2 июня, по прогнозу синоптиков, будет дождь и всего плюс 16-18 в течение дня. Небо обложит тучами, к вечеру воздух остынет до плюс 10-11, после полуночи станет ещё прохладнее. Практически вся первая неделя первого месяца календарного лета не порадует солнцем и теплом.

Ближе к 7-9 июня немного распогодится, солнце, наконец-то, покажется среди серых облаков, а вот теплее от этого не станет. Холодный фронт всё также продолжит накрывать столичный регион.

В конце первой декады опять зарядят обложные дожди. Примерно весь июнь будет таким неожиданным по погоде: осадки и всего плюс 15-18 с редкими прорывами солнышка и повышением температуры до плюс 21. Так что ждать жаркого начала лета в Москве не приходится, а вот зонтики далеко не убирайте.

Погода в июне в регионах Центральной России

В регионах Центрального федерального округа лето тоже начнётся неожиданно. Майская жара в Белгороде сменится похолоданием до плюс 20-24 и частыми дождями, которые будут лить буквально через день. К концу месяца температура еще понизится и к 20 числам июня станет всего около плюс 18-20.

В Брянске пасмурно будет весь месяц, ожидаются ливни. Солнца почти не обещают, а градусники не покажут больше 19 градусов выше нуля. Возможно небольшое улучшение климатической обстановки ближе к июлю, но точно не раньше.

Примерно такая же погода весь июнь, по прогнозу синоптиков, будет в Смоленске и Твери (плюс 17-19), но солнечных дней синоптики обещают здесь немного больше. Во Владимире весь июнь примерно плюс 20, временами дожди, но непродолжительные. Хотя и жары ждать не стоит.

Теплее, но и дождливее в Воронеже – тут воздух прогреется до плюс 25. Зато осадков обещают выше нормы. Так что пока сложно сказать, где лучше: там где холоднее, но без дождей или где теплее, но без солнца.

Прогноз погоды на июнь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале лета тепла ждать также не приходится – хотя и неожиданным такой прогноз погоды вряд ли можно назвать. Первая неделя предстоит солнечная, но с температурным фоном плюс 15-16. Дальше немного потеплеет до плюс 18-19. Хотя начнутся дожди, а погода будет в основном переменная.

В Гатчине дождей будет поменьше, а по температуре примерно такая же. В Луге теплее в первую половину месяца и ясно, а вот после 15 июня начнутся дожди, небо затянет тучами, столбики термометров упадут до плюс 15. На Ораниенбаумском направлении будет больше ясных дней, но температурный фон пониже: практически весь месяц в среднем 14-15 градусов, осадков не ожидается, а потеплеет разве что концу первого летнего месяца.

Погода в начале лета на курортах России

Очень неожиданно с точки зрения погоды начнётся лето на юге России. Так, в Крыму вместо ожидаемой жары, воздух едва прогреется до плюс 22. По всему полуострову обещают периодически дожди, возможен шторм на море. Так что июньский Крым не сильно будет располагать именно к пляжному отдыху. Поэтому лучше посвятить время прогулкам и ознакомлению с историей полуострова.

Очень дождливо будет на морских курортах Кубани. Например, в Сочи столбики термометров только ко второй половине месяца доберутся до плюс 25, зато ливней метеорологами запланировано очень много. Теплее всего будет в Краснодаре, но и там без гроз и дождей не обойдётся: в начале июня – плюс 23-25, во второй половине месяце – плюс 27. А вот ливни ожидаются обильные.

Прогноз погоды на июнь в регионах Поволжья, а также на Урале и в Сибири

Майская жара в Татарстане сменится куда более приятной прохладой, и республика сможет немножко выдохнуть. Весь месяц здесь прогнозируются комфортные плюс 20-23, с небольшими понижениями в пасмурные дни до плюс 18. Осадков совсем немного.

Неожиданно начнётся июнь в Башкирии. Здесь будет теплее, чем у соседей – плюс 25-27, а осадков не обещают. Холоднее всего на старте календарного лета в Чувашии: плюс 17-18 с редкими подъёмами температуры до плюс 22, дожди практически весь месяц.

Традиционно жарким июнь будет в Саратове – здесь, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется плюс 27-28. В первой половине месяца ожидается ясная погода, после 15-16 числа набегут тучи и возможно застучат по крышам дожди. Но похолодания при этом пока не обещают.

В Сибири в июне прохладно – плюс 18-20, ничего особо неожиданного лето тут не принесёт в своем начале. Дожди будут, хотя и не так много, как в других регионах страны. На Урале пасмурная погода станет перемежаться с переменной облачностью, периодами с неба польёт дождь, а градусники покажут около плюс 20.

Вот такое где-то неожиданное начало лето, а где-то вполне привычно нас ожидает в этом году. Впрочем, прогноз погоды ещё может поменяться.

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