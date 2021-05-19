Путин оценил уровень российско-китайских отношений

Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях. Об этом президент России Владимир Путин заявил сразу после того, как лидеры РФ и КНР дали старт строительству новых атомных блоков в Поднебесной.

По словам главы РФ, сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются, передаёт РИА Новости.

«За прошедшее время с подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве наши страны достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях», – сказал Путин.

Как пояснил российский лидер, речь идёт о таких областях, как политика, международные дела, торговля, экономка, а также культурно-гуманитарный обмен.

«Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», — подчеркнул президент на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, российский лидер отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются. При этом он подчеркнул, что наша страна готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС.

«Уверен, впереди у РФ и КНР будет ещё много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий», – резюмировал Путин.

Напомним, 19 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков на территории КНР. Состоялась церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

Подробно об этом читайте в материале «Новые российские атомные технологии пришли в Китай».