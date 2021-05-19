Регистрацию по месту жительства переводят в электронный формат

С 1 июля зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще и удобнее: эти госуслуги переводятся в электронный формат. Гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. Постановление об этом подписал 17 мая председатель правительства Российской федерации Михаил Мишустин.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно: заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Ускорены и сроки обработки заявлений:теперь паспортистам надо уложиьтся в 6 рабочих дней; временную же регистрацию положено оформлять в день подачи заявления. Подавать заявления можно в любой орган учёта в пределах городского округа или муниципального района.