Ритейл сотрясают громкие сделки

«Билла» больше не Россия
Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия»), говорится в сообщении ритейлера. Покупка обойдется в 215 млн евро и будет вся оплачена денежными средствами.
В компании уверены, что сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения «зрелых» торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля сети магазинов «Лента» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.
«Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Кроме того, выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.
«Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет «Биллы», логистическую инфраструктуру этой компании и 5400 ее сотрудников. Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.
Крупная европейская сеть супермаркетов Billa со штаб-квартирой сети в Австрии принадлежит немецкой REWE Group. Название основанной а начале 50-х годов XX века «Billa» торговой сети происходит от немецкого словосочетания «Billiger Laden» — «дешевый магазин». В России Billa отличалась не дешевизной, но качеством товаров и общим хорошим впечатлением от своих магазинов.
Два слияния за два дня
Новость вполне вписывается в тренд монополизации рынка ритейла — предыдущим подтверждением этого тренда накануне стала информация о том, что «Магнит» покупает «Дикси», отмечает управляющий партнер Advice Finance Сергей Смит. По его словам, тем самым «Лента» существенно расширяет свое присутствие в Москве, а количество магазинов увеличивает почти вдвое. «Билла» — это достаточно крупный ритейл и хороший маржинальный бизнес, отмечает он.
Что это даст инвесторам? Позиции «Ленты» как крупного игрока, скорее всего, усилятся - уже сейчас расписки компании на бирже выросли почти на 7 %, полагает эксперт. Для инвесторов — это позитивный сигнал о том, что она и в дальнейшем будет активно расти и улучшать свои показатели. Для участников финансового рынка это определенно позитивный фактор. Они смогут больше зарабатывать при меньшей конкуренции и большем протекционизме.
Но для рынка ритейла и рядовых покупателей эта сделка может оказаться негативным фактором, предполагает Сергей Смит. Крупные ритейлеры консолидируют активы, из-за этого уменьшается количество конкурентов. Чем меньше конкуренция в сегменте, тем легче крупным ритейлерам манипулировать ценами, выставлять большую маржу прибыли.
По-крупному
В самом деле, признает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова, рынок ритейла монополизируется все больше: он представлен сейчас такими крупными игроками, как сама «Лента», «Магнит» и X5. «Лента» покупает «Билла», «Магнит» покупает «Дикси». Остаются еще «Метро» и «Ашан», но их доля рынка совсем небольшая. Покупка «Лентой» супермаркетов «Билла Россия» даст ей возможность увеличить количество своих магазинов вдвое.
Ближайшая стратегия «Ленты» предусматривает рост торговых площадей, в том числе и магазинов формата «у дома» на 1,5 млн кв. м. Все это, уверена аналитик, несомненно, будет поддерживать привлекательность компании в глазах инвесторов. Так, уже на фоне новости о покупке «Лентой» сети «Билла Россия» акции компании вызвали интерес — поднявшись с 233,7 (на 18.05) до 250 рублей на утренних торгах 19 мая. В числе драйверов и тот факт, что в первом квартале 2021 года выручка «Ленты» выросла на 1,2%.
Тренд на поглощение на рынке ритейла одних компаний другими входит в моду, комментирует партнёр консалтинговой компании Rights Business Standard Владимир Красильников. Только вчера все были потрясены новостью о смене владельца одного из крупных игроков на этом рынке и уже сегодня «Лента» объявляет о выкупе сети супермаркетов Billa. И, в отличие от сделки с «Дикси» в данном случае бренд Billa полностью уходит с отечественного рынка.
Данная сделка крайне важна для «Ленты» как для, преимущественно, петербуржского ритейлера, отмечает эксперт: площадки Billa позволяют занять большую нишу супермаркетов в Москве и Московской области. Это, в свою очередь, позволит укрепить позиции на столичном рынке и продолжить развивать свое присутствие не только в формате гипермаркетов, но и напрямую конкурировать с магазинами «у дома» других сетей, заключает он.
Новости, о том, что российским ритейлером «Лента» было заключено соглашение по покупке немецкой сети супермаркетов «Билла Россия», очень хорошо вписываются как в общие тенденции отрасли, так и в те изменения, которые произошли в 2020 году, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. И подтверждает этот вывод следующими данными: в последние 10 лет рыночная доля 5 крупнейших компаний выросла более чем на 20%, при этом уровень концентрации в российском ритейле вырос еще сильнее — более чем на 40%.
«Крупные компании смогли воспользоваться возможностью в кризисный период снизить арендную плату, все это позволило укрепить лидерские позиции, нарастив финансовые результаты и еще больше увеличив долю рынка. Чего нельзя сказать о более мелких сетях, как раз таких как “Билла Россия”, которая в 2020 году зафиксировала 1,5 млрд. рублей убытка, что делает решение об уходе немецкой сети супермаркетов “Билла Россия” абсолютно логичным», — говорит эксперт.
Что касается мотивов «Ленты», то здесь, по мнению Розмана, все тоже очень прозрачно — «пандемия и изменившаяся схема потребительского поведения россиян, где преобладают походы в магазины “у дома”, подсветила уязвимость в стратегии развития компании. Поэтому магазины “Билла Россия”, которые уже являются устоявшимися и с хорошим трафиком покупателей, помогут начать движение в развитии этого нового для компании формата с хорошим начальным ускорением».
К тому же, замечает аналитик, консолидация ритейл-отрасли подразумевает и высокую конкуренцию между лидерами, особенно в контексте опережающего роста ближайших, но пока недосягаемых конкурентов «X5 Group» и «Магнит». Поэтому агрессивное расширение для «Ленты», это абсолютно правильный и разумный путь развития.
Рисков для «Ленты», по его словам, в этом поглощении не так много, «слабые финансовые результаты “Билла Россия” в 2020 году, а также затраты на обновление приобретаемых магазинов, должны легко перекрываться экономией на масштабе, которая сократит расходы, а также потенциальной выгодой в развитии онлайн-сервисов, где магазины “Билла Россия”, которые в основном расположены в Москве и Московской области, станут опорными точками для пунктов формирования заказов».