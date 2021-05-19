Ритейл сотрясают громкие сделки

«Билла» больше не Россия

Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия»), говорится в сообщении ритейлера. Покупка обойдется в 215 млн евро и будет вся оплачена денежными средствами.

В компании уверены, что сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения «зрелых» торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля сети магазинов «Лента» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

«Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Кроме того, выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — отметил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

«Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет «Биллы», логистическую инфраструктуру этой компании и 5400 ее сотрудников. Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Крупная европейская сеть супермаркетов Billa со штаб-квартирой сети в Австрии принадлежит немецкой REWE Group. Название основанной а начале 50-х годов XX века «Billa» торговой сети происходит от немецкого словосочетания «Billiger Laden» — «дешевый магазин». В России Billa отличалась не дешевизной, но качеством товаров и общим хорошим впечатлением от своих магазинов.