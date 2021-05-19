Ритейлер «Лента» покупает сеть супермаркетов Billa

Ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, объявил на своем официальном сайте о покупке сети супермаркетов Billa компании «Билла Россия». Стоимость сделки составит 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая), говорится в сообщении покупателя. После завершения всех процедур «Севергрупп» становится владельцем 161 супермаркета Billa в Москве и Московской области общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., а также распределительного центра, который находится в подмосковном поселке Быково.

Завершение сделки запланировано на лето текущего года, сразу после согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ. После интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России.

В «Ленте» ожидают, что после сделки доля супермаркетов компании на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит 3%, а приобретение супермаркетов Billa «даст ритейлеру доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей», в том числе в центре Москвы.

Руководитель «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что сеть готова принять 5400 сотрудников Billa в свою команду. В общей сложности сеть, по мнению гендиректора, удвоит общее количество супермаркетов в регионе.

Ранее сообщалось, что ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси». Цена сделки составляет 92,4 млрд руб., предположительно все формальности будут согласованы до 31 августа текущего года. На эту же дату запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС. В случае каких-либо разногласий срок могут продлить до 30 сентября.