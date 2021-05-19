Россия готова стать посредником между Палестиной и Израилем

Михаил Богданов – заместитель российского внешнеполитического ведомства – заявил послу Израиля в Москве Александру Бен Цви о готовности нашей страны к посредничеству между палестинцами и израильтянами.

Как заявили в МИД РФ, в ходе обмена мнениями между дипломатами по ситуации в израильско-палестинских отношениях, в том числе вокруг сектора Газа, со стороны Москвы была высказана обеспокоенность эскалацией напряженности и акцентирована недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения, передаёт РИА Новости.

При этом была подтверждена неизменная готовность России стать посредником между Палестиной и Израилем для содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.

Напомним, 8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из их жилья.

Затем Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины. В ответ на обстрел своей территории, Израиль наносит ответные удары по Палестине. Всего с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по территории Израиля было выпущено около 3,7 тыс. ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО «Железный купол» оценивается в 90%. Согласно последним данным, в Израиле от обстрелов погибли 12 человек. Палестина заявляет о 212 убитых жителях на своей территории.

Израиль и Палестина: палестино-израильский конфликт упирается в массу неразрешимых противоречий