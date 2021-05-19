Россияне назвали главные причины стресса

Рост цен и низкие зарплаты являются главными причинами стресса в повседневной жизни жителей России, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на исследование холдинга «Ромир». В опросе приняли участие более 3500 человек.

«Пять из десяти тем, наиболее волнующих россиян в этом году, связаны с финансовой обеспокоенностью: больше половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%)», – говорится в сообщении.

30% респондентов сообщили, что их беспокоит ситуация в российской экономике, еще 27% взволнованы ростом безработицы, 25% – социальным расслоением общества, говорится в результатах опроса.

41% респондентов сообщили, что они обеспокоены состоянием медицины в стране и, как результат, низким качеством медицинских услуг. Эпидемиологическая ситуация тревожит 40% опрошенных, высокая стоимость медицинского обслуживания заставляет нервничать 32% граждан.

О перенесенном стрессе в январе-феврале 2021 года сообщили более половины россиян (55%). В 2020 году положительный ответ на данный вопрос дали 79% опрошенных. Итоги опроса показывают, что чаще испытывают стресс женщины, а также россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет – по 61%.

Ранее сервис «Работа.ру» опубликовал результаты опроса относительно заработка в России. По мнению большинства людей, преподаватели и врачи в России зарабатывают несправедливо мало. Топ-3 рейтинга несправедливо оплачиваемых профессий замыкают ученые. Заработки чиновников 80% респондентов сочли неоправданно высокими.

