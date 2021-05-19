Курс доллара: внешний рыночный негатив не дает рублю укрепиться

Национальная валюта РФ несколько снизилась на торгах в среду. Доллар к рублю открылся на уровне 73.66 , евро при этом начал день на отметке 90.05. К 17:00 американский доллар понизился и достиг уровня 73.68 рубля, в то время как евро поднялся до 90.11 рубля. Индекс DXY с 90.18 пункта откатился к 89.78 пункта.

«В начале утренней сессии рубль снижался на негативном внешнем фоне, но благодаря умеренному восстановлению мировых рынков резко укрепился, обновив недельный максимум к доллару. Однако затем ситуация на биржах вновь ухудшилась, вызвав существенную просадку российской валюты», - комментирует движения рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Вчера после завершения у нас основной сессии появилось сообщение источников американского новостного портала о том, что администрация Байдена, скорее всего, не будет вводить санкции против компании, ответственной за сооружение газопровода «Северный поток – 2». Это оказало ощутимую поддержку всем рублевым активам. Однако внешний рыночный негатив пока перевешивает улучшение геополитической обстановки»,- подчеркнул аналитик.

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 73.5 — 74.0 в паре с долларом и 89.8 — 90.3 в паре с европейской валютой.

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