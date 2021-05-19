Сбербанк раскрыл схему хищения рекордной суммы денег у россиян

В 2020 году преступники украли у россиянки рекордную сумму денег. Об этом в беседе с РБК рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Он уточнил, что жертвой мошенников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка, у которой похитили четыреста миллионов рублей.

«Это женщина, 54 года. Сумма: четыреста миллионов рублей», — сообщил Велигодский. Он уточнил, что в данном преступлении схема отработана так, чтобы подвигнуть жертву снять деньги со счета и перевести их на счет преступников в другой банк.

Представитель Сбербанка рассказала, что женщине поступил звонок на мобильный телефон от мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации. Они сообщили гражданке, что необходимо срочно «спасать деньги». Клиентка согласилась с доводами и сообщила преступникам, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей.

«Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем», - продолжил Велигодский.

После этого женщина рассказала мошенникам, что владеет еще одним вкладом на сумму в 380 миллионов рублей в другом банке, на что преступники пообещали ей, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ» и «будет заниматься» этим вопросом. В итоге жертва в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их преступникам, заключил представитель Сбербанка.

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