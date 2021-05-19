Сбербанк запустил новый сервис для выдачи займов до зарплаты

Сбербанк – крупнейшая кредитная организация страны – запускает новый сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц.

Согласно официальной информации Сбера, теперь клиенты, получающие зарплату на карту банка, смогут быстро и просто получить деньги до зарплаты. При этом новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники в Сбере уточняет, что это новый банковский продукт с особенной механикой, в том числе более низкими чеками и короткими сроками, разработан специально для надёжного сегмента зарплатных клиентов.

Известно, что получить до зарплаты можно сумму от 1 000 до 30 000 руб. на свою зарплатную карту на срок до одного месяца. Подача заявки осуществляется при помощи мобильного приложения, а её рассмотрение займёт всего несколько минут.

В Сбербе также рассказали, что сумма в рублях к возврату через месяц рассчитывается исходя из годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах, в диапазоне 12,9-19,9%. Если зарплата придёт раньше, а кредит будет погашен быстрее, чем через месяц, то переплата окажется меньше.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля скопилось рекордное количество невыплат по микрозаймам свыше 90 дней — объемом 5,4 млн займов. При этом уточняется, что количество просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январём. А доля выданных в стране микрозаймов уменьшилась на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Объём «плохих» микрозаймов с января по февраль вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Число просроченных платежей за февраль увеличилось на 0,5 процентного пункта – до 34,7%. Сами микрофинансовые организации заявили о снижении числа займов, выданных россиянам, с начала года на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд.

Если в прошлом году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема долговой нагрузки населения и возможного формирования «пузырей». Такое заявление сделала, выступая в Госдуме, зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Она отметила, что к текущему моменту долговая нагрузка населения достигла исторически самого высокого уровня, и это требует от регулятора активных действий.

Подробно об этом читайте в материале «Россияне надувают кредитные пузыри».

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