Мягкий подход Байдена по «Северному потоку — 2» могут торпедировать в Конгрессе

Внешнеполитическое ведомство США представит сегодня на рассмотрение американских законодателей новый пакет санкций, призванный остановить строительство газопровода «Северного потока — 2». Самым любопытным в них является отсутствие, пишет Politico, союзника (по версии американских журналистов) Владимира Путина, руководителя компании, строящей газопровод по дну Балтийского моря, и самой компании. Речь идет об управляющем директоре компании «Nord Stream 2 AG» Маттиасе Варниге.
Как сообщает Politico, ссылаясь на два источника, якобы видевших доклад Госдепа, в нем не будет санкций ни против Nord Stream 2 AG, принадлежащей, кстати, российскому газовому гиганту «Газпром», ни против Маттиаса Варнига. Можно предположить, что такое решение Белого дома законодатели встретят в штыки. Конгрессмены настаивают на включении в санкционный пакет не только трубоукладчиков и других судов, строящих «Северный поток 2», но и компаний, в том числе и «Nord Stream 2 AG» вместе с ее главой, потому что они подпадают под действие американского Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), принятого в 2019 году. В санкционном списке, предлагаемом администрацией Байдена, четыре судна и четыре компании, непосредственно участвующие как в самом строительстве газопровода, так и в его финансировании.
Санкции против компаний, строящих или финансирующих строительство газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдет прямиком в Германию, минуя Украину, поддерживают и демократы, и республиканцы в Конгрессе. Однако администрация Байдена намного больше своего предшественника хочет сохранить хорошие отношения с Берлином и поэтому ведет себя значительно осторожнее в вопросе с санкциями. Правительство Ангелы Меркель и сама канцлер, как известно, утверждают, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим и экономическим проектом, далеким от политики, что он нужен Германии и поэтому должен быть достроен.
«Администрация Байдена четко говорит, что «Северный поток — 2» - российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, угрожающий Украине и восточному флангу НАТО и ее партнеров,- подчеркнул представитель Госдепа.- Мы продолжаем изучать компании, которые занимаются деятельностью, подпадающей под действие санкций. Мы ясно дали понять, что компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», рискуют попасть в санкционный список».
Особенно недовольны отсутствием в санкциях Nord Stream 2 AG и ее главы будут, конечно, конгрессмены от Республиканской партии, которые требуют остановить строительство газопровода при помощи финансовых наказаний. Они справедливо считают, что желание Джо Байдена не сердить лишний раз Ангелу Меркель и, не исключено и Владимира Путина накануне их возможной встречи, на руку Москве.
«Если путинскому режиму разрешат достроить этот газопровод (Северный поток 2),- говорится в заявлении конгрессмена республиканца от Техаса Майкла Маккола,- то это произойдет исключительно благодаря администрации Байдена. Я хочу ясно и четко заявить: это не просто коммерческий проект, который может испортить наши отношения с Берлином. Это проект усиления российского влияния, который угрожает увеличить зависимость Европы от Москвы в области энергетики; который сделает Украину более уязвимой перед агрессией России и который наполнит сундуки Путина миллиардами долларов».
Не исключено, что Белый дом делает ставку на неожиданного ситуационного союзника в самой Германии – партию «Зеленых», которая будет главным соперником Христианско-демократического союза (CDU) на выборах в бундестаг, назначенных на 26 сентября. Немецкие «зеленые» тоже категорически возражают против газопровода «Северный поток — 2», который на данный момент закончен более чем на 90%.
Между тем, популярность «зеленых» достигла беспрецедентного за все 40 лет существования партии уровня. Они не только догнали по рейтингам христианских демократов, но и согласно последним опросам начали их обходить, что позволяет им рассчитывать на победу на сентябрьских выборах.
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