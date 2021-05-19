Мягкий подход Байдена по «Северному потоку — 2» могут торпедировать в Конгрессе

Внешнеполитическое ведомство США представит сегодня на рассмотрение американских законодателей новый пакет санкций, призванный остановить строительство газопровода «Северного потока — 2». Самым любопытным в них является отсутствие, пишет Politico, союзника (по версии американских журналистов) Владимира Путина, руководителя компании, строящей газопровод по дну Балтийского моря, и самой компании. Речь идет об управляющем директоре компании «Nord Stream 2 AG» Маттиасе Варниге.

Как сообщает Politico, ссылаясь на два источника, якобы видевших доклад Госдепа, в нем не будет санкций ни против Nord Stream 2 AG, принадлежащей, кстати, российскому газовому гиганту «Газпром», ни против Маттиаса Варнига. Можно предположить, что такое решение Белого дома законодатели встретят в штыки. Конгрессмены настаивают на включении в санкционный пакет не только трубоукладчиков и других судов, строящих «Северный поток 2», но и компаний, в том числе и «Nord Stream 2 AG» вместе с ее главой, потому что они подпадают под действие американского Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), принятого в 2019 году. В санкционном списке, предлагаемом администрацией Байдена, четыре судна и четыре компании, непосредственно участвующие как в самом строительстве газопровода, так и в его финансировании.