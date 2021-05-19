СМИ: доклад о взрывах во Врбетице десять дней пролежал у президента Чехии

Чешское сетевое издание Deník N заявило, что секретный документ контрразведки о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты российских спецслужб, десять дней лежал у президента Чехии Милоша Земана, но никто из сотрудников ему об этом не сообщил, сообщает «РИА Новости».

«Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о "деле Врбетице" узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека. Секретное сообщение Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) об участии РФ во взрывах во Врбетице хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал. Согласно нескольким источникам нашего издания, никто ему об этом не сказал», – написало чешское издание.

Секретное сообщение о том, что в организации взрывов во Врбетице якобы участвовали агенты российского ГРУ, пришло в Пражский град, как сообщает издание, 7 апреля, когда об этом получили информацию и избранные члены правительства. Однако, выступая с телеобращением к согражданам по этому поводу (26 апреля), Земан утверждал, что с сообщением о Врбетице ознакомился в субботу, 17 апреля, когда Бабиш и Гамачек информировали его о запланированной высылке 18 российских дипломатов. «Как ныне выяснило наше издание, президент говорил правду. Сообщение от СБИ 7 апреля в Пражский град пришло, было зарегистрировано и уложено на положенное место, где президент берет сообщения для чтения – однако Земан его не прочел. Нашему изданию это подтвердили несколько детально знакомых с ситуацией в Пражском граде источников. По их словам, никто президенту об этом документе не сообщил», – пишет Deník N.

16 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что одной из версий взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и может быть попытка скрыть нехватку оружия. По словам Земана, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий взрывов «может быть больше двух».

«Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы, наконец, узнали, в чем там дело», – сказал президент Чехии. Земан отметил, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а «каждое подозрение необходимо <...> расследовать». «Сейчас издание Mladá fronta DNES опубликовало интересную статью о том, как те ракетометы во Врбетице остались неповрежденными. Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что около нее существует целый ряд вопросов», – добавил Земан. Таким образом он напомнил о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений. После этого ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция.

25 апреля 2021 года президент Чехии Милош Земан, выступил с чрезвычайным телевизионным обращением в связи со взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Земан заявил, что власти рассматривают две версии произошедшего – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб.

«Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – сказал Земан. По словам президента Чехии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Он также призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента в Врбетице.

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на сладах боеприпасов около чешской деревни Врбетица, в результате которых погибли два человека.

Ранее чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан России, имевших при себе паспорта на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова и российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По утверждению чешских спецслужб, двое россиян находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля 2021 года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

22 апреля, Чехии объявила, что численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольствах останутся работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников. В результате Чехию до конца мая должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.