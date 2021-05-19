СМИ сообщают о планах США ввести санкции против четырех судов, строящих «Северный поток — 2»

США планируют ввести санкции в отношении четырех судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Также санкции могут быть введены против четырех связанных с трубопрокладчиками компаний, сообщает Politico, ссылаясь на собственный источник. Издание также подтвердило информацию Axios, что меры не коснуться оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Представитель Госдепартамента не стал комментировать данную информацию, сообщает СМИ.

Источник Politico уверен, что в случае введения новых ограничительных мер, завершение строительства «Северного потока-2» отложится на неопределенный срок. Санкции войдут в отчет Госдепартамента США, который может быть обнародован уже сегодня, 19 мая.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод "Северный поток-2"— это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО», - сообщил собеседник издания. По его словам, американская администрация продолжит изучать организации и компании, которые задействованы в строительстве трубопровода. В этой связи, возможно предполагать, что ожидаются новые санкции.

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом подтвердил позицию Вашингтона относительно газопровода «Северный поток-2». К настоящему моменту, в водах Дании осталось уложить примерно 120 км, а в водах Германии — чуть более 30 км. Завершить строительство «Северного потока-2» планировалось к концу сентября 2021 года.

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