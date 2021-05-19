США поддержат производство электромобилей 174 миллиардами долларов

Президент США Джозеф Байден во время выступления на заводе Ford в Огайо рассказал детали плана по переводу американского автопрома на электромобили, сообщает «Российская газета».

По словам американского президента, общий бюджет программы составляет 174 миллиарда долларов. Из них 100 млрд долларов направят в виде субсидий на покупку электромобилей потребителями, 10 млрд – на стимулирование продаж грузовых автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, 45 млрд – на электрификацию автобусных парков, в том числе школьных, а 15 млрд на расширение инфраструктуры зарядных станций до полумиллиона пунктов.

«Будущее автомобилестроительной промышленности за электромобилями. Назад дороги нет. И вопрос состоит в том, будем ли мы лидировать или же окажемся отстающими в этой гонке в будущее», – заявил Байден.

Президент США обратился к руководителям «большой американской тройки» (Chrysler, General Motors и Ford) с призывом вкладывать в производство электромобилей на территории Штатов, поддерживая тем самым экономику и занятость населения собственной страны, и признать профсоюзы фабрик по производству литиевых батарей частью профсоюза работников автоиндустрии США.