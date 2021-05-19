“Стоит того, чтобы ждать”: группа КИНО выступит на “Дикой Мяте”

Испытать новую волну впечатлений от группы “Кино” можно будет на опен-эйре “Дикая Мята” - это первый фестиваль, заявивший легендарный коллектив в своем лайн-апе.

“Дикая Мята” имеет все шансы стать самым значимым летним мероприятием для поклонников “Кино” - хотя на постсоветском пространстве отыскать человека, который не слышал бы песен и не знал бы о Викторе Цое, практически невозможно. Песни группы стали частью ДНК каждого жителя страны. Формат выступления - живая музыка от участников “Кино” и оцифрованный голос Виктора Цоя, сопровождаемый видеорядом - сохранится на фестивале, но приобретет совершенно новое наполнение и смыслы. Ночное небо, огромное открытое пространство, звезды и хор тысячи голосов - призыв “Попробуй спеть вместе со мной” вновь станет утверждением тезиса об абсолютной любви к этой группе и получит свое воплощение на фестивальном поле “Дикой Мяты” уже в июне.

Музыкальные критики искренне и внимательно отозвались о минувшем концерте.

Алексей Певчев: “Здесь нет никаких голограмм, двойников и манекенов. Да на сцене играет живая группа, костяк которой составляют музыканты, имеющие самое непосредственное отношение к «Кино» и звучит голос Виктора. Действо происходит на фоне шикарного (терпеть не могу это определение, но здесь иначе не скажешь) видеоряда. Все это тонко, бережно, с безукоризненным вкусом. Именно так, как надо. На том самом максимуме.”

Борис Барабанов, Ъ: “Слушая голос Цоя в динамиках в 2021 году, ощущаешь, насколько сильным и гибким был его вокал даже в ранних записях, насколько четко он понимал, как именно передать у микрофона суть своих стихов.”

Пользователи соцсетей оставляли множество комментариев о концерте: кто-то не смог сдержать слез на выступлении, кто-то признавался в любви группе - а все потому, что “Кино” занимает совершенно особое место в сердцах слушателей всей страны. “Сбылась моя несбыточная мечта — побывать на концерте «Кино». До мурашек и до слез, это было очень сильно, невозможно передать словами эмоцию, охватившую, думаю, всех в зале!” - пишут зрители концерта.

Испытать сильнейшие эмоции, вспомнить лучшие моменты жизни, юность, первую влюбленность, и все это - на фоне звездного неба - это то, от чего никто не откажется. “Дикая Мята”, которая состоится 18-20 июня 2021 года в Тульской области, стоит того, чтобы ждать - ради шанса вновь пережить самые драгоценные моменты жизни.