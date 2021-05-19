В Кремле прокомментировали информацию о возможном снятии санкций с Nord Stream 2 AG

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном снятии санкций с Nord Stream 2 AG. По словам представителя Кремля, российские власти позитивно оценивают такие новости. При этом Песков подчеркнул, что официального подтверждения этому пока нет, передаёт ТАСС.

«Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно всё-таки воспринимать как сигнал», – пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента России признался, что сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивен.

«Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции. Но сейчас рано говорить о каких-то официальных планах, пока, по крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на данный счёт», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена откажется от планов ввести санкции против от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига.

По данным портала Axios, который ссылается на свои источники, американский Госдеп в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», против которых законодатели потребовали ввести санкции ввести санкции.

Госдеп, по словам источников Axios, признаёт, что юридическое лицо, отвечающее за проект, Nord Stream 2 AG, и её генеральный директор занимаются санкционной деятельностью. Однако американское внешнеполитическое ведомство откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США.

Можно предположить, что такое решение Белого дома законодатели встретят в штыки. Конгрессмены настаивают на включении в санкционный пакет не только трубоукладчиков и других судов, строящих «Северный поток 2», но и компаний, в том числе и «Nord Stream 2 AG» вместе с ее главой, потому что они подпадают под действие американского Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), принятого в 2019 году.

В санкционном списке, предлагаемом администрацией Байдена, четыре судна и четыре компании, непосредственно участвующие как в самом строительстве газопровода, так и в его финансировании.

Подробно об этом читайте в материале «Мягкий подход Байдена по «Северному потоку — 2» могут торпедировать в Конгрессе».

