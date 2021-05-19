В Москве оборот пострадавших из-за пандемии отраслей составил 1,3 трлн рублей за четыре месяца - заммэра Ефимов

Выручка наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики столицы последовательно растет с начала 2021 года и за январь-апрель достигла 1 трлн 261 млрд рублей. Если в январе их оборот составлял 253,6 млрд рублей, то в апреле – 379 млрд рублей, что на 49% выше январского показателя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот наиболее пострадавших отраслей устойчиво растет с начала года, что является важным показателем поступательного восстановления московской экономики. За прошедший месяц пострадавшие отрасли прибавили к уровню марта 2021 года еще 5,4%, причем апрельский результат стал максимальным месячным показателем с октября прошлого года», - подчеркнул заммэра.

Лидером по темпам восстановления из наиболее пострадавших отраслей стала индустрия гостеприимства Москвы. «Оборот гостиниц и турагентств города в апреле вырос на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. Предприятия общественного питания Москвы увеличили выручку по сравнению с мартом на 5,5%, сфера бытовых услуг населению – на 2,9%. В целом общий оборот услуг, которые отнесены к пострадавшим от пандемии видам деятельности, в апреле вырос на 14,4% ¬¬– до 182,5 млрд рублей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По оценке Аналитического центра Москвы, доля секторов сферы услуг в общем обороте пострадавших отраслей за апрель увеличилась с 42% до 48%, что практически сопоставимо с показателями торговых секторов, отнесенных к пострадавшим от пандемии видам деятельности.