В Москве отреставрируют здание детской музыкальной школы конца XIX века – заммэра Ефимов

Здание детской музыкальной школы им. Н. А. Алексеева в Москве, которое является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в 2022 году. Соответствующий электронный конкурс опубликован на портале госзакупок. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы. При этом текущая функция здания будет сохранена – здесь продолжит располагаться детская музыкальная школа. Ремонт должен быть завершен в течение года с момента заключения контракта», — отметил заместитель мэра.

Победителю тендера также предстоит провести замену кровли, оконных и дверных блоков, а также обеспечить удобный доступ в здание маломобильных групп населения и благоустроить прилегающую территорию. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июня.

Здание расположено в Таганском районе столицы по адресу: улица Николоямская, дом 42. Работы по сохранению объекта пройдут в рамках реализации Национального проекта «Культура», государственной программы Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», а также проектов мэра Москвы «Искусство – детям», «Мой район».

Все используемые строительные и отделочные материалы должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья и иметь сертификаты соответствия гигиенической и пожарной безопасности.

«Поскольку здание является объектом культурного наследия, к участникам закупки предъявляются особые требования. Подать заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации. Важно отметить, что все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.