В России за сутки выявлено менее 8 тыс. новых случаев COVID

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 920, показатель стал минимальным, начиная с 6 мая текущего года, передает оперштаб по борьбе с заболеванием. Нарастающим итогом общее число заболевших увеличилось до 4 965 676 (+0,16%).

За сутки были выписаны из российских больниц 9 561 пациентов. Всего успешно перебороли заболевание и выздоровели 4 581 787 человек.

Доля выписанных пациентов возросла до уровня 92,3% от общего числа заразившихся. Продолжают лечение и остаются под наблюдением врачей 266 924 человека. Скончались за истекшие сутки 390 пациентов, днем ранее печальная статистика выросла на 364 летальных случая. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 116 965 человек. Условная летальность возросла до уровня 2,36%.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. Число новых случаев в столице возросло за сутки на 2 096, что является минимумом с 4 мая. В общей сложности в столице COVID был подтвержден у 1 145 196 человек. В пятерку антирейтинга вошли Санкт-Петербург (+784), Московская область (+697), Ростовская область (+198) и Воронежская область (+148).

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва (0,03%).

