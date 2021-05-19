Власти не решаются начать инвестиционный бум

Представитель Центробанка рассказал о намерении предоставить льготы инвесторам, которые будут участвовать в IPO российских компаний. Аналитики отмечают половинчатость обещанных мер, при том в ранее в Минэкономразвития обсуждались гораздо более смелые шаги навстречу инвесторам

Дивиденды, которых и нет

Как заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, регулятор рассматривает инициативу по предоставлению новой налоговой льготы инвесторам, покупающим акции российских компаний в ходе их размещения на открытом рынке. Так, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ЦБ, они могут быть освобождены от налогов на дивиденды.

«Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов», — сказал он. Сергей Швецов добавил, что льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).