Власти не решаются начать инвестиционный бум

Представитель Центробанка рассказал о намерении предоставить льготы инвесторам, которые будут участвовать в IPO российских компаний. Аналитики отмечают половинчатость обещанных мер, при том в ранее в Минэкономразвития обсуждались гораздо более смелые шаги навстречу инвесторам
Дивиденды, которых и нет
Как заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, регулятор рассматривает инициативу по предоставлению новой налоговой льготы инвесторам, покупающим акции российских компаний в ходе их размещения на открытом рынке. Так, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя ЦБ, они могут быть освобождены от налогов на дивиденды.
«Если компания, которая выходит на IPO, становится публичной, то ее собственникам, которые приобретают акции, на какой-то период могут предоставляться льготы по налогообложению дивидендов», — сказал он. Сергей Швецов добавил, что льгота может распространяться и на иностранных инвесторов при условии, что покупка бумаг была осуществлена не на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Как считает управляющий партнер Advice Finance Константин Кузнецов, данная инициатива, скорее, поддерживает общий позитивный новостной фон, чем имеет реальное практическое значение. Как правило, те компании, которые выходят на IPO, в первое время вообще не готовы выплачивать дивиденды. Их платят в основном компании уже со сложившейся стабильной структурой продаж, выручки и прибыли. Компании, проходящие первичное размещение, не имеют такой устойчивой структуры, платить дивиденды им просто не из чего. Это компании роста — вся их прибыль или большая ее часть обычно уходит на реинвестирование. Так обстоят дела и в России, и особенно в США, отмечает он.
Именно поэтому новость о новой налоговой льготе несет самим инвесторам мало пользы, повторяет эксперт. По его мнению, гораздо более интересной для них была бы, например, отмена НДФЛ на курсовую разницу бумаг, покупаемых на IPO. В этом случае и частные инвесторы, и компании более позитивно восприняли подобный шаг ЦБ и рассматривали бы его как некий призыв к действию. Ажиотаж, вызванный наличием такой налоговой льготы, скорее всего, поддержал бы цену бумаг.
Пошли не по той карте
Решение ЦБ в первую очередь патриотично — оно способно поддержать наши компании, которые в последнее время чаще стали выходить на IPO, и привлечь к ним новых инвесторов, считает Анастасия Тарасова, глава инвестиционного департамента inv.lu. Но при этом есть и определенные риски, отмечает она. Зачастую отечественные компании проводят первичное размещение не очень успешно — тому есть немало примеров. За последний год никто, кроме Ozon, на IPO не «выстрелил», хотя размещений было немало и от них многого ждали.
Еще в марте в Минэкономразвития обсуждали дорожную карту по увеличению инвестиций: тогда предлагалось освободить новых инвесторов от уплаты НДФЛ при продаже акций, купленных в ходе IPO - или в течение года после IPO, а текущих инвесторов — от налога на прибыль или от НДФЛ, если они продадут свои пакеты в ходе размещения компании на бирже. Возможно, предполагает аналитик, эти инициативы были бы более привлекательными и безопасными для инвесторов, но, к сожалению, пока поддержки Минфина они не получили.
При этом, отмечает Анастасия Тарасова, не совсем понятно, как связать эту инициативу с посланием президента, в котором он говорил, что компании должны сфокусироваться на развитии бизнеса, а не на выплате дивидендов, и о возможной «донастройке» налогового законодательства в этой сфере.