Врач рассказал, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом очень легко можно перепутать с коронавирусной инфекцией из-за схожести симптомов, поделился в интервью с РИА «Новости» врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он уточнил, что у данных недугов есть отличие - аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром», - рассказал медик.

Однако, по его словам, отличий немало, а именно при COVID интоксикационный синдром более выражен, чем респираторные проявления, тогда как аллергию можно отличить по ярко выраженным респираторными проявлениями при относительно сохранном общем самочувствии.

При этом медик отмечает, что, если человек страдает долгие годы аллергией, то он уже знает все типичные проявления, а также сезоны, когда болезнь обостряется.

«Если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний», - подчеркивает врач. Именно поэтому, по его наблюдениям, пациенты без «аллергического стажа», могут связать появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями в частности с коронавирусом.

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