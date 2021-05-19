Встреча Лаврова и Блинкена состоится 19 мая в Рейкьявике

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова может пройти 19 мая на полях Арктического совета, сообщил агентству РИА «Новости» официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым вечером, 19 мая на полях Арктического совета», - прокомментировал Прайс. Он уточнил, что переговоры между политиками могут состояться после последнего мероприятия Арктического совета.

Ожидается, что беседа затронет актуальные темы, а сами переговоры позволят понять, способны ли США и Россия достичь более стабильных и предсказуемых отношений, резюмировал собеседник агентства.

О готовности провести встречу в Рейкьявике с главой американского Госдепа Блинкеном Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости в конце апреля. Министр тогда сообщил, что переговоры состоятся, если Блинкен возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.

