Египет заключил соглашение о поставках «Спутника V»

Глава египетского Управления по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Баха эд-Дин Зидан заявил, что власти страны заключили соглашение о поставках вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

«С компанией-поставщиком достигнуто соглашение о поставке 20 млн доз российской вакцины "Спутник V" при условии, что поставки будут осуществляться последовательно до конца года», – сказал египетский чиновник.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале, Бангладеш, Турции, Албании, Мальдивах и Эквадоре.