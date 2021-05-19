Если есть война, то должны быть и союзники

Международная комиссия, созданная под эгидой ООН и ВОЗ, недавно констатировала: «От последствий пандемии прежде всего пострадали самые уязвимые слои населения: число людей, живущих в условиях крайней нищеты, увеличилось на 125 млн человек, а 72 млн детей не умеют читать и писать из-за того, что они не ходили в школу. В целом глобальная экономика потеряла 7 триллионов долларов — это больше, чем совокупный показатель ВВП всего африканского континента в 2019 году».

Это же касается и региональных экономических союзов, которые так или иначе вовлечены в мировую торговлю и финансы.

2020 год является весьма важным и для евразийской интеграции. По сути, пандемия коронавируса оказалась нокдауном для ЕАЭС. Никто не говорит о нокауте, но именно нокдаун будет наиболее точной характеристикой. Фактически под давлением одной международной организации (Всемирной организации здравоохранения) в одночасье был парализован общий рынок труда и передвижение граждан внутри союза, дезорганизованы внутрисоюзные пассажирские и грузовые перевозки, вводятся ограничения по обороту товаров как внутри общего рынка, так при экспорте-импорте, катастрофически проседает туристический сектор и в целом индустрия гостеприимства. ВВП стран ЕАЭС по итогам 2020 года также показали снижение в абсолютном и относительном измерении.

Мир и мировая экономика уже стояли на пороге большого сдвига. Перегрев экономики в 2019 году был настолько велик, что все готовились либо к «нефтяной» войне, либо резкой эскалации локальных конфликтов с вовлечением третьих стран. Соответственно, была необходимость через волатильность на мировых рынках выровнять возникшие дисбалансы.

Экономику нужно было либо охлаждать, либо перетряхивать. Поэтому, как сказал один американский экономист — если бы коронавируса не было, его нужно было бы придумать.