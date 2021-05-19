Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал представителям АЕБ о предстоящем выпуске зеленых облигаций города

Москва, несмотря на увеличение доходной части бюджета в 2021 году почти на 200 млрд рублей, планирует сохранять дефицит в объеме 500 млрд рублей для того, чтобы использовать дополнительные доходы на реализацию инвестиционной программы города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Мы заимствуем не для того, чтобы выполнить социальные обязательства города перед гражданами и поддержать текущее состояние города. Все социальные расходы, в том числе выплаты населению, пенсионное обеспечение, содержание системы здравоохранения и образования, являются защищенными статьями бюджета и составляют порядка 2 трлн рублей. Мы приняли решение о выходе на рынок заимствований для того, чтобы не останавливать инфраструктурные проекты, которые в настоящий момент реализуется - в первую очередь, в транспортной сфере, и позволяют улучшить качество жизни на территории города», - подчеркнул заммэра.

Для реализации инфраструктурных проектов Москва намерена привлекать финансирование с рынка госдолга. На 2021 год в бюджете Москвы заложен выпуск облигаций на 396 млрд рублей, на 2022 год – на 180 млрд рублей, на 2023 год – порядка 45 млрд рублей. В настоящее время Москва зарегистрировала три выпуска облигаций общим объемом 210 млрд рублей. Это трех- и пятилетние классические облигации, а также зеленые облигации сроком на семь лет, добавил он. Запланированная программа заимствований предусматривает долговую нагрузку на доходную часть бюджета до 2023 года в объеме не выше 20%.

Одна треть совокупного объема зарегистрированных облигаций приходится на «зеленые» облигации, которые профинансируют проекты, положительно влияющие на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей. «Мы надеемся на участие как российских, так и иностранных инвесторов в размещении зеленых облигаций. Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими международным стандартам и наряду с облигациями еще 20 крупнейших мегаполисов мира включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной Ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA)», - подчеркнул Владимир Ефимов

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро. С прошлого года Москвой прекращена закупка дизельных автобусов, в 2021 году планируется поставка городу 400 электробусов, и затем ежегодно город будет получать по 600 автобусов на электротяге. Кроме того, с привлечением средств от выпуска зеленых облигаций Москва планирует построить 43,8 км линий и 18 станций БКЛ, в результате чего она станет крупнейшей кольцевой линией метро в мире. «Мы, безусловно, видим существенное снижение парниковых выбросов от реализации этих двух проектов, что положительно сказывается на экологической обстановке города», - добавил заммэра.

Во встрече приняли участие представители около 40 компаний-участников АЕБ, в том числе генеральный директор Ассоциации Тадзио Шиллинг, председатель координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» АЕБ Эрнесто Ферленги, председатель проектной группы по зеленому финансированию проекта «Зеленая инициатива» Флориан Виллерсхаузен.