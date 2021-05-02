Bloomberg: норма прибыли App Store составляет 80%

По просьбе компании Epic Games Inc. эксперты подготовили отчет, согласно которому операционная прибыль приложения App Store компании Apple Inc. составляет от 78% до 88%, сообщает Bloomberg. Согласно данным аналитиков, в 2018 и 2019 годах прибыль App Store составляла 78%-79,6%, а по итогам 2021 года она ожидается на уровне 88%.

Эти данные были представлены в суде, который рассматривает иск Epic Games к Apple. Компания Apple опровергает эти расчеты, однако не приводит своих данных. «Бизнес Apple не структурирован таким образом, чтобы человек мог нажать кнопку и получить отчет о прибылях и убытках в App Store», – утверждает генеральный директор компании Apple Тим Кук.

Кроме того, компания Apple просит судью запретить публичное обсуждение прибыли App Store.

Epic Games считает, что Apple пользуется монопольным положением для получения сверхприбыли. Комиссия в App Store для разработчиков приложений составляет от 15% до 30% от суммы платежей пользователей.

Ранее App Store удалило игру Fortnite от Epic Games за попытки разработчика получать оплату с помощью создания альтернативной платежной системы.