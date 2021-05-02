Чехия отказалась от «Спутника V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не нуждается в российской вакцине против коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

«Мы уже в ней (российской вакцине) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», – сказал Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

Ранее президент Чехии Милош Земан говорил, что вакцина «Спутник V» могла бы применяться в Чехии после ее одобрения национальным регулятором лекарственных средств.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.