Facebook «по ошибке» заблокировал проект RT о Второй мировой войне

Компания Facebook заявила, что причиной блокировки страницы проекта RT Redfish, посвященной Второй мировой войне, стала «ошибка автоматизированных инструментов», сообщает ТАСС. В настоящее время доступ к странице проекта RT Redfish восстановлен.

«Доступ к странице Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сказал представитель Facebook.

Ранее Facebook объяснял блокировку страницы проекта RT Redfish в RT «нарушением норм сообщества».