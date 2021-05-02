При возвращении из-за границы вакцинированным россиянам придется сдавать два теста на коронавирус

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что вакцинированным от коронавируса россиянам следует проходить ПЦР-тестирование, возвращаясь из-за границы, сообщает ТАСС.

«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала Голикова.

20 апреля главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому россияне, прибывающие из-за рубежа, должны будут дважды сдавать тест на коронавирус.

15 апреля Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат теста на портал госуслуг. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции.