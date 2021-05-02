Таджикистан и Киргизия начали отвод войск от границы

Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявила, что Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе двух стран, сообщает ТАСС.

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении погранслужбы. По заявлению киргизской стороны, ситуация на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.

29 апреля приграничный конфликт обострился перешел в перестрелку. В ходе вооруженного конфликта стороны применяли авиацию и бронетехнику. Государственная пограничная служба Киргизии заявила, что отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан.

В результате конфликта со стороны Киргизии погибло 34 человека, а 173 получили ранения. В Таджикистане сообщают о 8 убитых и более чем ста раненых.